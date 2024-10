Planet42 müüb Aafrikas autod maha. Eesti investorite seis on hapu

Investoritele järjekordse infokirja saatnud Oja kordas üle, et Planet42 on maksejõuetuse tsoonis ning kõik kapitalikraanid uue raha kaasamiseks on kinni. Seejuures ei tahtvat autorendifirmale raha anda ka enam olemasolevad investorid. „Sellises olukorras on ettevõttel kohustus makseid teha senioorsuse järjekorras: pärast tavakulusid esmalt seenior laenude teenindamine, seejärel allutatud laenud ning viimaks osanikud,“ kirjutas Oja.

Planet42 seenior-laenuandjateks on Oja sõnul institutsionaalsed investorid, kes andsid Planetile tagatisega laene. Lepinguliselt on seenior-laenuandjate tagatiseks kogu LAV-is asuv autopark. Samuti ka kogu Lõuna-Aafrika Vabariigist tulev rahavoog.

„Kuna likviidsuskriisi tõttu on Planet42 olukorras, kus ettevõte rikub mitmeid seenior-laenuandjatega sõlmitud lepingutingimusi, võimaldab antud olukord neil rakendada tervet rida erinevaid lepingulisi kaitsemeetmeid kuni kogu autoportfelli ülevõtmiseni kolmanda osapoole poolt,“ kirjeldas Oja.

Planet42 asutaja sõnul on ettevõttesse ca 60 miljonit eurot kapitali pannud institutsionaalsed investorid nõudnud autopargi likvideerimist. „Täna on seenior-laenuandjad seisukohal, et LAV-i autoportfelli ehk bilansi peab nulli jooksutama, et tagada seenior laenuandjate kapitali tagasimakse. Tänaseks on seenior laenude tagasimaksmine alanud ehk kapital lahkub LAV-i bilansist. Vältimaks halvimaid stsenaariumeid, oleme Marteniga seenior-laenuandjate nõudmisel tagasi astunud LAV-i ettevõtte juhatusest ega ole seal enam operatiivselt tegevad,“ raporteeris Oja.

Investoritele saadetud kirjas toodi välja, et seenior-laenuandjate nõuete rahuldamiseks kulub finantsmudelite alusel kuni 4 aastat, misjärel oleks kogu LAV-i äri bilanss sisuliselt nullis.