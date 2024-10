Minister: raha Elroni dotatsiooniks leitakse, rongide sõidugraafik ei vähene

Eelmisel nädalal avaldas regionaal- ja põllumajandusministeerium, kuidas viib oma haldusalas läbi valitsuses kokkulepitud kärpeplaani. See sisaldas kärbet ka Elroni eelarves – kahe miljoni võrra väheneb riigi toetus ja miljoni peab kokkuhoidma Elron oma eelarves. Elroni juht Lauri Betlem ütles, et neil on juba teada kulud, mis järgmisel aastal kindlasti tõusevad, koos ministeeriumi oodatava kärpega tuleb neil seega kokkuhoida umbes 5,5 miljonit eurot. Seda ei ole Betlemi hinnangul võimalik teha rongiliiklust kärpimata.

Valitsuses on kokkulepe, et vajalik dotatsioonivajadus järgmisel aastal kaetakse. Eeldusel, et oleme ühistranspordi paremini korraldanud. Selle eelduse me ka täidame!Elroniga seotud segadus on tingitud asjaolust, et kärpeid arvutatakse ka ühistranspordi dotatsioonist. Seda olukorras, kus ühistransporti on aastaid valitsenud alarahastamine. Jah, Elron peab oma kulud üle vaatama ja leidma kokkuhoiukohti nagu ka kõik teised avaliku sektori asutused. Kuid seda mitte reiside vähendamise arvelt!