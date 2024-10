Maksu- ja tolliamet võtab ehitusettevõtted teravdatud pilgu alla

„Lähinädalail võib meid senisest enam kohata ka ehitusobjektidel üle Eesti. Senisest põhjalikuma järelevalve mõte on veenduda, et kõik ettevõtjad täidaksid oma kohustusi ja esitaksid õigel ajal korrektseid andmeid. Ettevõtetega, kes pole oma kohustusi täitnud, suhtleme otse. Ehitusobjekte külastame kohapeal veendumaks, et elektroonilise registreerimise süsteem on õigesti kasutusel kõikjal, kus see on kohustuslik,“ ütles MTA tulumaksu osakonna juht Madis Laas.

Ehitusplatsidel tohivad tegutseda ainult nõuetekohaselt tööle vormistatud inimesed, kellest peatöövõtjal ja riigil on selge ülevaade ning kellele makstakse ausat töötasu. 1. oktoobrist 2023 tuleb töövõtuahelaid, ehitustöid ja -objekte uues infosüsteemis registreerida kõikide ehituste kohta, kus tööd kestavad üle 30 tööpäeva ja mingil ajahetkel on korraga tööl vähemalt 20 inimest. Kohustus kehtib ka juhul, kui ehitusobjekti või -töö üldmaht on rohkem kui 500 inimtööpäeva.

MTA arendusosakonna tootejuhi Siim Tamme sõnul on aasta aega toiminud süsteem muuhulgas ehitusettevõtjatele mõeldud tööriist. „Mitteametliku tööjõu kasutamine ja maksuõigusrikkumised on tihtilugu töövõtuahela madalamate lülide probleem. Peatöövõtja ei pruugi olla sääraste rikkumistega küll vahetult seotud, kuid sellegipoolest teada, et reegleid rikutakse. Nüüdseks on kanda kinnitanud süsteem, mis aitab seadusekuulekal ettevõtjal kontrollida tööjõu kasutamisega seotud nõuete täitmist terves töövõtuahelas,“ selgitas Siim Tamm MTAst.

Üle poole tuhande kasutusjuhu

Probleemide vältimiseks on Maksu- ja Tolliamet loonud töövõtuahela ja töötamise kestuse infosüsteemi (TTKI). Selles ameti e-teenuste keskkonna rakenduses tuleb peatöövõtjal registreerida ehitusobjekt ning sisestada oma alltöövõtjad. Iga ehitusettevõte märgib omakorda süsteemi oma alltöövõtjad konkreetsel ehitusobjektil. Muu hulgas tuleb igal ettevõttel märkida ära töötajad, keda ta objektile lubab.