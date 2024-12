Kõige südamelähedasema teemana nähakse eelkõige haridust erinevates vormides ning kuidas saaks sellesse kas aega või raha annetades muuta tulevikku paremaks. Seda toob näiteks esile ka omanimelise advokaadibüroo asutaja Aku Sorainen, kes märkis, et ühiskonnale tagasi andmine on üsnagi tuttav asi paljudele ettevõtjatele, kes on jõudnud teatavasse vanusesse, kus äri on üles ehitatud ja jääb ka rohkem aega muudeks tegevusteks.