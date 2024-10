Suur metsamüük. Stora Enso müüb Rootsis umbkaudu 170 000 hektarit metsa

Kokku omab metsafirma Rootsis 1,4 miljonit hektarit metsamaad ehk müügiks võiks minna umbes 170 000 hektarit metsa. Eelmise aasta lõpus hinnati, et Rootsis omatava metsa väärtus on kokku 6,3 miljardit eurot.

Müüki on hakatud ette valmistama, milleks luuakse eraldi juriidiline keha. Võimalik tehing sõltub tingimustest investoritega, sh kuidas mõjutab see pikaajaliselt puidu pakkumist ning teisi metsanduse alaseid kokkuleppeid. Tehingu eesmärk on vähendada võlakoormust ning tugevdada Stora Enso bilanssi.