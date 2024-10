Tagasi Nõukogude aega? Venemaa võtab raha asemel vastu mandariine

Sama tehti Nõukogude Liidu ajal

See ei ole Venemaa esimene katse kasutada barterkaubandust makseküsimuste lahendamiseks. Augustis teatas Reuters, et Venemaa on pidanud Hiinaga läbirääkimisi eelkõige metallide ja põllumajandustoodete kohta. See projekt pole veel aga tuult tiibadesse saanud.