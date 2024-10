Eesti paneb arenguriikide kliimapoliitika arendamisse 800 000 eurot

Kuue aasta jooksul on Eesti riik toetanud arenguriikides 33 projekti üle 5 miljoni euroga. Varasemad projektid on ellu viidud või veel ellu viimisel Ukrainas, Bangladeshis, Gruusias, Keenias, Tansaanias, Rwandas, Ugandas, Namiibias, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Costa-Rical, Grenadas, Kasahstanis ja Aserbaidžaanis. Pariisi kliimakokkulepe näeb ette, et arenenud riigid aitavad arenguriike kliimamuutuste leevendamisel ja kliimamuutuste mõjuga kohanemisel, kuna arenenud riigid on peamised kliimamuutuste põhjustajad, samal ajal kui arenguriigid kannatavad kliimamuutuste tõttu enim. Kokkuleppe kohaselt on Eesti lubanud panustada igal aastal rahvusvahelisse kliimakoostöösse ja arenguriikide kliimapoliitika eesmärkide täitmisesse.