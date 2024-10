Lätti rajatakse hiigelsuur päikesepark, mis ületab Baltikumi tänast tippmarki pea kahekordselt

European Energy Riias tegutseva üksuse juhi Alnis Bāliņši sõnul on päikeseenergia potentsiaal Lätis suuresti jäetud senini kasutamata: „Taastuvatest allikatest elektri tootmine on Lätis viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, kuid seni saavutatud hoog ei ole piisav ning päikese- ja tuuleenergiat on piirkonnas endiselt liiga vähe. Selle uue päikesepargiga loodame seda olukorda muuta. Park võtab enda alla 138 hektarit maad ja selle koguvõimsus ühenduspunktis on 148 MW, mis aitab kaasa riigi energiasõltumatusele ja suurendab taastuvate energiaallikate osakaalu üldises energiabilansis.“