SUUR LUGU | End üles töötanud miljonärid Kärt ja Kristjan Liivamägi ei kujutaks ette elu, kus nad enam tööl ei käiks

KOOS KAUGEMALE: Kärt ja Kristjan Liivamägi tõdevad intervjuus Magnaadile, et neile on investoritena palju juurde andnud see, et nad on iseloomult mõnevõrra erinevad investorid. Üksteisega avatult arutledes on võimalik põhjalikult läbi mõeldult jõuda uute arusaamade ning ideedeni, kuhu raha paigutada.

FOTO: Vallo Kruuser | Magnaat