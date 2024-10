FOTOD | Pärnumaal avati Baltimaade suurim päikesepark

Ligemale 110 hektaril laiuva päikesepargi tootmisvõimsuseks on 77,53 MW ehk üle kahe korra rohkem kui Eesti seni suurimal päikesepargil ning see katab hinnanguliselt 35 000 majapidamise aastase energiavajaduse.

„Kirikmäe päikesepargi rajamine on märgiline sündmus kogu Baltikumis selle tootmisüksuse suuruse ning investeeringu mahu tõttu. Arvestades Kirikmäele juurde ka Eveconi ja Mirova poolt mõne päeva eest avatud Imavere ja Lohu metsa päikesepargid, lisandub ühe nädala jooksul siinsele turule kokku üle 100 MW tootmisvõimsusi ehk kümnendik sellest, mis Eestis praegu juba on kasutuses,“ lausus Eveconi tegevjuht Karl Kull. „Soovime tänada Mirova fondi selle projekti õnnestumise puhul ning samuti Eesti taastuvenergia turu usaldamise eest.“

„Eveconiga pakkusime Lääneranna vallale välja kogukonna kasumudeli lepingu. See on meie ettevõtte poolt vabatahtlik samm, kuna päikeseenergia tootmise puhul pole ette nähtud talumistasu maksmist nagu see on tuulikute puhul. Vald saab 0,6% jaama kogutoodangu maksumusest, mis antud juhul on märkimisväärne summa,“ selgitas Karl Kull. „Ühtlasi soovin tänada Lääneranna vallavalitsust, kellega asjaajamine kulges sujuvalt ning kelle hoiak on olnud soosiv Kirikmäele sellise suure päikesepargi rajamiseks.“