Kvatro kinnisvarahaldus: Tele2 IT-teenused toovad kindlustunde ja aitavad keskenduda äri põhitegevustele

See, et IT-toimingud sujuvad ja ettevõtte andmed on kaitstud, annab Kvatro kinnisvarahaldusele vabaduse keskenduda nende põhiäriga seotud tegevustele. „Tele2 IT-teenused on aidanud meil astuda sammu edasi, tagades turvalisuse ja töökindluse igapäevasteks toiminguteks. Meie jaoks on oluline, et vajalik tehnika töötab taustal probleemideta ja me saame keskenduda oma klientidele,“ tõdes Tõugjas.