Kuuülevaade: korterituru aktiivsuse kasv peatus, keskmine hind alla 3000 euro

„Turg on viimased kolm kuud kaubelnud uuel aktiivsustasemel, mis on kevadega võrreldes ligikaudu viiendiku võrra kõrgem. Samas on see platoo ehk tehinguaktiivsus ei liigu samm-sammult edasi vaid püsib sama,“ rääkis Martin Vahter, kelle sõnul tehti kevadel iga tööpäeva kohta umbes 35 kinnisvaratehingut, kuid alates juulikuust on see näitaja püsinud üle 40 tehingu. Tallinnas tehti septembris kinnisvaraga 905 ning aasta tagasi samal perioodil 829 ostu-müügitehingut.