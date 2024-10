Tasub olla ettevaatlik. Kinnisvara ostmine järelmaksuga ei ole sugugi nii lihtne, kui tundub

Kinnisvarabüroo Arco Vara juhatuse liige Elari Tamm sõnab, et kinnisvara ostmine järelmaksuga on Eestis üsna vähene, aga kindlasti tehtav. „Tavaliselt eelistavad nii müüjad kui ka kinnisvarabürood, et tehingud toimuksid täies mahus, kas pangalaenu või ostja omafinantseeringuga ja seda ikka kohe, kui tehing toimub,“ selgitab ta.