FOTOD | Ostja selgunud. Kalli suvemõisa soetas Taavet Hinrikus: ma ei soovi seda huviliste eest peita

Tegemist on ettevõttega, mille rahalist seisu vaadates saab selgeks, et 2,62 miljonit on sellele nagu liivatera mererannas. Kokku on ettevõttes jaotamata kasumit üle miljardi euro. 2023. aastal oli kasum 164,3 miljonit eurot. Käibevara oli kokku 713 miljoni euro eest. Kusjuures 2022. aasta lõppes Notoriousele 308,5 miljoni eurose kahjumiga. Valdavalt on tegu Wise’i osakute müügist saadud tuluga, mida Hinrikus on hakanud jõuliselt investeerima kinnisvarasse. Muuhulgas on ta osanik suures Krulli kvartalis.