FOTOD | Kes on kohal? Eesti innovaatilised idud tutvustavad oma tooteid Euroopa tippinvestoritele

Eesti eesmärgiks on, et aastaks 2030 tegutseks siin 500 süvatehnoloogia ettevõtet ning selle saavutamiseks pannakse jõud kokku naaberriikidega. „Teadmusmahukate toodete turule toomine on keeruline, kuna see on algusest peale väga ressursinõudlik ning skaleerimine vajab suuri investeeringuid. Samas rahvusvahelised suurinvestorid vaatavad maailma ka regioonide kaupa ehk tegutsedes ühtse Uus-Põhjala süvatehnoloogiaoruna suurendame oma nähtavust ja regiooni atraktiivsust,“ selgitas Kati Pärn.