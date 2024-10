Euroopa Komisjon kaebab Portugali tööstusreostusega mittevõitlemise eest kohtusse

Euroopa Komisjoni sõnul ei ole Portugal suutnud siseriiklikke õigusakte viia täielikult vastavusse tööstusheidete direktiiviga nr 2010/75/EL, mille eesmärk on kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. Direktiiv kehtestab eeskirjad selle kohta, kuidas vähendada õhku, vette ja ka maapinnale eralduvat saastet.

Komisjoni järgi ei ole Portugal siseriiklikes õigusaktides „ohtlike jäätmete“ ja „olemasolevate rajatiste“ määratlusi direktiiviga vastavusse viinud. Lisaks juhitakse tähelepanu sellele, et riik pole selgelt määratlenud tööstusettevõtjate ja pädevate ametite kohustusi võtta vahejuhtumi või õnnetuse korral asjakohaseid meetmeid.

Rikkumismenetlust alustati juba 2002. aastal. Komisjon leidis nüüd, et Portugali ametnike jõupingutused on olnud ebapiisavad, ja on seetõttu otsustanud Euroopa Kohtusse pöörduda.