KASULIK | Ehitusinsener selgitab, miks on kortermajade renoveerimine hädavajalik

Teooria eluasemete terviklikust renoveerimisest energiatõhususe eesmärgil pärineb Saksamaalt. Selle järgi on eluhoone majanduslik ja tehniline eluiga ca 40 aastat, peale mida vajab hoone põhjalikumat remonti ja korrastamist, mida nimetame sageli ka kapitaalremondiks. Üha kallimaks muutuva gaasi, soojus- ja elektrienergia tingimustes on niikuinii uuendatavale fassaadile mõistlik lisada ka soojustust, tagades nii hoone küttekulude vähendamise. Et ka keskkütte torustiku eluiga on sarnane muu hoone omaga, on mõistlik tööde käigus ka keskkütesüsteem modernsema ja energiasäästlikuma vastu välja vahetada, liiati kui pärast maja soojustamist ei vasta algupärane küttesüsteem optimaalselt uue vähenenud soojusvajadusega.

Külm mõjub paneelmajale hukutavalt

Eestis on korterelamute renoveerimisega aktiivselt tegeletud üle 15 aasta, kui alustati renoveerimise sooduslaenu andmisega, millele 2011. aastal järgnesid ka otsesed renoveerimistoetused. Esialgu olid toetused eristatud selle järgi, kui põhjalikult töid plaaniti ette võtta, ent kui väiksema mahuga renoveerimiste jaoks toetuste nõudlus langes, kehtestati üldisena toetuse saamise tingimuseks elamu kompleksne renoveerimine sellisena, nagu me seda täna näeme.

Kui KredEx 2011. aastal rekonstrueerimistoetuste jagamisega alustas, telliti toonasest Tallinna tehnikaülikoolist põhjalikud analüüsid Eesti korterelamute tehnilise seisukorra kohta. Eraldi uuringud koostati suurpaneel-, tellis- ja puitelamutele, arvestades iga materjali ehitamise spetsiifikat ja materjali enda eripära (vt T. Kalamees et al, 2009 ).

Kui puidust korterelamuid on Eestis suhteliselt vähe ja nende hooldamise vajadust võib lugeda laialdaselt mõistetuks, siis tellistest ja raudbetoonsuurpaneelidest korterelamute tehnilise seisukorra ja remondivajaduse osas oli mainitud aruanne silmiavav. See selgitas, et kõigile tehiskividest konstruktsioonidele mõjuvad kahjustavalt eelkõige külmatsüklid.