Hiiglasliku aktsiaportfelliga Soome väikelinn teenis mullu üle 10 miljoni euro dividenditulu

13 miljonit eurot tulu aastas

Ühine aktsiaportfell on Ilta-Sanomate kirjeldusel linnas sageli ka jutuaineks. Kandolini sõnul on see muutnud kurikkalased agarateks börsivaatlejateks. Enamik suhtub pikaajalisesse portfelli positiivselt, kuigi vahel kõlab ka kriitikat. „Linnal on mitu korda soovitatud müüa ja hajutada seda portfelli. Aga 13 miljonit eurot aastast tulu – see on end õigustanud strateegia,“ võttis Kandolin kokku.