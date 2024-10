VILJA KÜSIB | Peeter Raudsepp: räägitakse, et julgeolekumaks on tähtajaline, kuid tähtaega saab ju alati pikendada

Sel suvel läksid tülli konjunktuuriinstituut ja valitsus. Konjunktuuriinstituudi ülevaade ütles, et Eesti majanduse seisukord on kehv, aga hullemaks siiski ei lähe. Peeter Raudsepp lisas, et Eesti on teel Euroopa viie kõige kallima riigi sekka. Selle peale said pahaseks peaminister Kristal Michal ja rahandusminister Jürgen Ligi – Raudsepa öeldu ei vastavat tõele. Michal ütles ERR-ile: „Konjunktuuriinstituudi juhataja või direktor, mis iganes ta ametinimetus on, andis teada, et me oleme kohe Euroopa viie kallima riigi hulgas. Faktid siiski näitavad, et Euroopa majandusruumis oleme viieteistkümnendad ja Euroopa Liidus kaheteistkümnendad.“