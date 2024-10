Mullikilele asendust pakkuv Eesti idufirma jäi silma maailma suurimale luksusgigandile. Peagi pannakse ka Prantsusmaale tehas püsti

„2021. aastal olime veel kahekesi ning 2022. aastal saime esmase investeeringuga neli inseneri tiimi,“ kirjeldab Raiku Packagingu kaasasutaja Karl Pärtel (33). Seejärel said nad ka EASilt toetuse, millega kasvas meeskond kaheksa inimese peale. „Praegu on umbes 15 töötajat ning kasvatame kiiresti tiimi,“ ütleb ta. Ettevõte, mis osales oma uuendusliku ideega 2021. aastal ka Ajujahil, ehitab praegu katsetehast Tallinnas ning juba on plaanis järgmise tehase ehitus Prantsusmaale, kus on peamine huvi nende toodete vastu.