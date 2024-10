Venemaa asub Soome piiri ääres suletud sõjaväelinnu renoveerima. „Sinna ehitatakse uut Nõukogude Liitu“

Venemaa president Vladimir Putin kiitis heaks Murmanski oblasti kuberneri Andrei Tšibisi plaani renoveerida endistes sõjaväelinnakutes elamud, koolid ja lasteaiad. Riik eraldab selleks järgmise kolme aasta jooksul 42 miljardit rubla ehk umbes 400 miljonit eurot.

Suure renoveerimisplaani taga on see, et Loode-Venemaal on väikelinnad rahvast tühjaks jäämas. Riigi plaani järgi tõmbavad renoveeritud elamud ja koolid sinna uusi elanikke.

Soome maakaitseülikooli teaduri Pentti Forsströmi sõnul ei ole muretsemiseks aga suurt põhjust. Venemaal on pikalt olnud plaan parandada riigi loodeosas elamistingimusi.

„Venemaal on aastakümneid komistuskiviks olnud, et inimesed on Loode-Venemaalt ära kolinud. Venemaal on seal aga endiselt sõjalised huvid ja need ei täitu iseenesest. Selleks on vaja aga inimesi ja Venemaa proovibki seda probleemi lahendada,“ kirjeldas Forsström.

Mida kõrgem tara, seda parem

Nõukogude Liidu ohvitseri tütar Marina Sarajärvi, kes hiljem kolis Soome, veetis lapsepõlve ja teismeea suletud sõjaväelinnakus, alguses Liinahamaris ja seejärel Granitnõi külas Severomorski linna lähedal. Loode-Venemaal said sõjaväelased rohkem palka kui mujal liidus.

„Passis oli tempel. Kui tahtsid sõpru või sugulasi külla kutsuda, tuli taotleda luba. Seda oli perestroika ajal aga lihtne saada,“ meenutab ta.

„Sinna ehitatakse uut Nõukogude Liitu. Kahjuks,“ ütleb Marina. „Venemaa on nagu ahv, granaat käes. Või nagu alkohoolik või hull, kes ei tea, mida ta järgmiseks teeb,“ kirjeldab ta. „Mida kõrgem tara (piirile ehitada – toim), seda parem.“

Marina käis suletud aladel viimati 1990. aastatel. Ta pole kindel, kas ta täna enam üldse lubagi selleks saaks. Tal on Soome kodakondsus ja ta on Ukraina sõja vastu. „Venemaal oli vabadust 1990. aastatel ehk 5–10 aastat, aga siis see lõppes,“ hindab ta.

Venemaa suletud piirkonnad Teadaolevalt on Venemaal 38 nn suletud administratiivüksust (vene k закрытые административно-территориальные образования).

Linnad on suletud näiteks sõjaväe kohaloleku, tuumaenergia kasutamise või kosmosetehnoloogia väljatöötamise tõttu.

Norra ja Soome piiri lähedal Murmanski oblastis on rohkem suletud alasid kui mujal Venemaal: piiriala, sadamad, Koola tuumaelektrijaam ja sõjaväeosad. Isegi tavalised venelased ei tohi neid ilma eriloata külastada. Loa saavad vaid sõjaväelased ja kohalikud ning luba kontrollitakse rangelt.