Soomlaste valulävi on tugevalt ületatud. Põhjanaabrid on hädas kohvi hinnaga

Juhla Mokka maksis Prismas 6,95 eurot ning sama hind on ka Citymarketis. Väiksemates kohalikes poodides ületab kohvipaki hind seitset eurot. Kulta Katriina eest tuli Prismas välja käija 6,75 eurot ning Citymarketis 6,29. Eestis maksab sama kohv näiteks Selveris 4,99.

Tarbijatelt küsitakse Soomes regulaarselt selle kohta, milline on nende valulävi erinevate toodete hindade puhul ning viimasel ajal on kohvi puhul viimane piir jäänud 5 kuni 6 euro kanti. Iltalehti uuris lugejatelt sel nädalal, mis on hetkel nende valulävi kohvihinna osas ning 8300 vastajaga võitis 5 eurot.

Kohvihinna tõusu taga on eelkõige ekstreemsed ilmaolud Brasiilias. Kohviga kaubeldakse Nasdaqi börsil ning nende esindaja sõnul oli Brasiilias viimati nii kuiv 1981. aastal. Aprillist alates on vihma sadanud keskmisest vähem, mis on kohvipuudele häda teinud ning sel on Arabica osas mõjud juba ka 2025-2026. aastate saagikusele. See omakorda tähendab, et kohvi hinnale leevendust lähiajal tulemas ei ole.

Augustis oli Brasiilias näiteks nii külm, et lõunapool oli maas isegi härmatist. Teine populaarne kohvisort Robusta tuleb meile peamiselt Vietnamist, kus on juba mitu aastat järjest saagikusega niru seis.

Üks oluline mõjutaja on kohvi hinnale veel. Nimelt Euroopa Liidu metsade hävitamise regulatsioon, mis tähendab, et kohvitootjad peavad tõestama, et seal, kust kohvioad tulevad, ei ole selle tulemusel maha võetud vihmametsasid. Sama kehtib ka kakao, soja ning veiste kohta, mida liitu eksporditakse.

Eestlased jahivad soodustusi

Delfi Ärileht kirjutas hiljuti, et ka Eestis on kohvihind tõusnud ning lõppu paistmas veel ei ole. Samas on leida sooduspakkumisi, mis panevad inimesi ostma mitmeid pakke lemmikkohvi korraga.