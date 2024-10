Suurim konkurents vaba ametikoha nimel on assisteerivatel töödel. Tööpakkumiste arv väheneb

Kui eelmise aasta kolmandas kvartalis laekus tööpakkumistele keskmiselt 39 kandideerimisavaldust, siis tänavu on see number 51, näitab tööportaali CVKeskus.ee statistika. Enim on konkurents kasvanud IT-sektoris, kus vaba ametikoha nimel oli tänavu kolmandas kvartalis konkureerimas 60 töövõtjat, mida on 64% enam kui aasta tagasi.