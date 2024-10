Börsilt raha kaasav Eleving Group sai Keenias tarbijate eksitamise eest trahvi

Näiteks kaebas üks klient, et võttis 2021. aasta juulis 300 000 šillingut laenu. Pärast 20 kuud laenu teenindamist uuris klient Mogolt laenujääki, et laen täies ulatuses tagasi maksta. Selgus, et laenujääk oli 392 000 šillingut ehk laenumaksete tasumine oli hoopis suurendanud laenujääki. Selle käigus selgus, et kuigi laen väljastati šillingutes, siis laenu arvestati USA dollarites. Sarnaseid juhtumeid oli teisigi, kokku esitati Mogo vastu neli kaebust. Lisaks viidati ühes kaebuses, et Mogo oli ühepoolselt muutnud kindlaks määratud intressi.

Konkurentsiameti hinnangul eksitas Mogo tarbijaid, hoiatades firmat, et klientidega suheldes peab firma hoiduma valeandmete esitamisest ja ebamõistlikust käitumisest laenu väljastades. Seetõttu peab ka firma trahvi maksma ning lisaks kokkuleppe kohaselt hüvitab klientidele 344 949 šillingut ehk umbes 2400 eurot. Samuti peavad Mogo töötajad läbima tarbijatele laenu väljastamise nõuete koolituse. Keenia on Elevingi jaoks üks tähtsamaid turge. Juuni lõpu seisuga ulatus riigis autolaenude portfell 48,3 miljoni euroni.

Eleving Groupi partnersuhete ja kommunikatsiooni juht Artūrs Čakars viitas, et konkurentsiametiga tehtud kokkuleppe kohaselt ei tunnista firma, et nad oleksid seaduse vastu läinud. „Samuti, süüdistused, et Mogo on lepingutingimusi muutnud, on eksitav ning meie kliendid Keenias ei maksnud lõppkokkuvõttes rohkem kui nad pidid.“

Ta lisas, et Keenias on osad laenud väljastatud USA dollarites, kuivõrd on kliente, kes saavad oma sissetuleku just nimelt dollarites ning kliendid saavad valida, millist lepingutüüpi nad valivad. Sealjuures tunnistab ta, et tehnilise vea tõttu oli piiratud arvu klientidega sõlmitud lepingutes intress valesti määratud, mistõttu hüvitati klientidele valuutade kõikumisest tingitud kahju. „Antud juhtum ei mõjuta Mogo Keenia üleüldist äri toimetamist ega finantstulemusi.“

Mogo emafirma Eleving Group on parasjagu kaasamas Baltikumi ja Saksamaa investoritelt IPO käigus raha. Aktsiate avalik pakkumine lõppeb homme kell 15.30. Kokku soovib firma aktsiapakkumise käigus kuni 40 miljonit eurot, millest 30 miljonit eurot läheks ettevõtte äri arendamiseks. Ülejäänud 10 miljoni euro eest müüvad senised aktsionärid oma aktsiaid.