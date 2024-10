Bigbank: september oli kodulaenu lepingute rekordkuu. Kõik näitajad liikusid ülespoole

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on kevadest alates toimunud pidev edasiminek kõigis olulistes näitajates: kasvanud on nii taotluste ja lepingute arv kui keskmine laenulepingu maht ja väljastatavate laenude kogumaht. „Eelmise aasta septembriga võrreldes on vahe eriti drastiline, sest lepinguid sõlmisime arvult ligi kaks korda rohkem ja kogusumma poolest isegi ligi kaks ja pool korda rohkem,“ kirjeldab Pechter muutusi kodulaenuturul.