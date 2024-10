Võlgu kokku ostnud ja raskustesse sattunud ettevõte PlusPlus Capital loodab pankrotist pääseda

PlusPlus Capital nimetab kohtu keeldumist kinnitada saneerimiskava üllatuslikuks. Ettevõte ütleb oma kommentaaris, et saneerimiskava toetasid võlausaldajad, kes esindavad üle 90% nõuetest. Kohus aga tugines PlusPlus Capitali väitel Balcia Insurance esitatud meelevaldsetele ja tegelikke asjaolusid moonutavatele väidetele. Sealjuures esindab kindlustusselts vaid 0,2% kõikidest saneerimiskavaga hõlmatud nõuetest. PlusPlus Capital hindab perspektiivseks kohtumääruse vaidlustamist, et kummutada selles toodud ekslikud väited ning jõuda ikkagi saneerimiskava kinnitamiseni.

Samas teatas PlusPlus Capital, et ettevõtte enamusosaluse on omandanud grupp ettevõtjaid Belgia investeerimis- ja tehnoloogiaettevõttest Fraktion. „Fraktioni huvi PlusPlus Capitali vastu ja enamusosaluse omandamine näitab, et ettevõttel on perspektiivi viia saneerimisprotsess edukalt läbi,“ ütleb PlusPlus Capitali juhatuse liige Kaarel Raik.