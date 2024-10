Leedu laseb välja kaitsevõlakirjad, mis on mõeldud rangelt vaid riigikaitse rahastamiseks

Leedu rahandusminister Gintarė Skaistė sõnul on see täiendav võimalus, kuidas eraisikud ja ettevõtted saavad panustada riigi julgeolekusse. „Inimesed ja ettevõtted saavad laenata riigile raha kaitsevajadusteks soodsamatel tingimustel, kui riik seda finantsturgudelt laenates teha saaks,“ selgitas minister.

Kaitsevõlakirjade intressimäär on vaid 2%, mis teeb sellest riigi jaoks soodsama rahastamisallika võrreldes laenamisega finantsturgudelt. Võlakirjaprogrammi eesmärk on võimaldada Leedul teha kaitseinvesteeringuid taskukohasemalt.

Finantseksperdid suhtuvad algatusse positiivselt, kuid rõhutavad, et see on pigem sotsiaalne investeering kui tulutoov rahapaigutus. „See on hea algatus, kuid ma pole kindel selle populaarsuses,“ märkis Šiauliai panga varahaldusettevõtte juht Vaidotas Rūkas.