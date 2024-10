REPORTAAŽ | Tugevat kriitikat saanud Muba. Mida see endas peidab ja miks seal osa detaile tavapärasest kallimad on?

„See on täiesti kirjeldamatu vahe. Kas või see, et harjutusklassid ei kostu läbi. Null,“ kirjeldab Tallinna muusika- ja balletikoolis (Muba) klassikalise laulu erialal õppiv abiturient Kirte-Lee Keskel (18), mis eristab varasemat Tallinna muusikakeskkooli kolm aastat tagasi tegevust alustanud koolist. Muusikakeskkoolis kolmandast klassist saadik käinud Keskel ütleb, et kõige suurem probleem oli vanas koolis harjutusruumidega. „Sa kuulsid, mis kõrvalklassis tehti. See segas ja häiris väga.“