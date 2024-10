Arendaja: Tallinna uute korterite müüginumbrid on kasvanud

Koos septembrikuise veidi kõrgema müügitulemusega ulatus kolmanda kvartali uute kodude müüginumber 278-ni, mis on pea 10% enam kui möödunud aastal samal perioodil.

„Noored pered soovivad jätkuvalt oma elamistingimusi parendada, langustrendis intressimäärad ja kasvav tarbijakindlus innustab seni ootele pandud ostuotsust tegema,“ selgitab Bonava müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja.

Septembris sõlmiti Tallinnas maa-ameti mitteametlikel andmetel korteriomandina võõrandatud eluruumidega 717 tehingut, seega tehti kolmandas kvartalis kokku 2145 korteritehingut, mis on 239 tehingut rohkem kui teises kvartalis. Võrreldes möödunud, 2023. aasta kolmanda kvartaliga, oli korterite ostu-müügitehinguid Tallinnas ligi 8% rohkem. Kokku on käesoleval aastal Tallinnas tehtud kolme kvartaliga 5783 korteriomandi eluruumidega ostu-müügitehingut, mis on 9% vähem kui möödunud aastal samal perioodiga.

Tallinna uute kodude müügiarvudes on aga näha väikest tõusu nii eelmise kvartali kui ka möödunud aastaga võrreldes. Uusi kodusid müüdi uusarendusi monitooriva rakenduse Citify andmetel septembris Tallinnas 106, seega kolmanda kvartali uute kodude müügitulemus on 278, mis on 21 rohkem kui teises kvartalis. Kui võrrelda uute kodude kolmanda kvartali müügiarvu möödunud aasta sama perioodiga, siis on tõus olnud 10%. Üheksa kuu kokkuvõttes on uute kodude tehingute arv mullusega võrreldes kasvanud 13%.

„Juba 2023. aasta lõpp näitas tehingute arvu kasvu, mis jätkus ka käesoleva aasta alguses, andes põhjust ettevaatlikuks optimismiks ülejäänud aasta vaates. Siiski ei toimunud kevadel muidu tavapärast sesoonset turu aktiviseerumist ning just uute kodude müüginumbrite arv on püsinud viimastel kuudel väga stabiilne. Ees on neljas kvartal, mis varasematel aastatel on toonud tavapäraselt tehingute arvu kasvu. Selle ootuse realiseerumine määrab ära, millise hinnangu saame anda käesolevale aastale kinnisvaraturul,“ analüüsis Bonava müügijuht turuolukorda.

Keskmine Tallinna korteri ruutmeetrihind oli 4487 eurot