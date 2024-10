Eesti Pank: septembri hinnakasvu vedasid kindlad toiduained

„See, et augustiga võrreldes septembris hinnad langesid, tuli peamiselt toornafta odavnemisest. Mootorikütused odavnesid kuuga 5,5% ja see langetas tarbijahindu 0,3 protsendipunkti. Mõningast leevendust tõi septembris ka elektri odavnemine. Põhjamaadest märksa kõrgemad elektrihinnad on tänavu olnud Eesti majandusele lisakoormaks,“ kirjeldas Pert kuupõhise hinnalanguse tagamaid.

Toiduainete hinnakasv on aga Perdi sõnul kiirenenud ja jõudnud paari kuuga 5% lähedusse. „Senini on hinnatõus piirdunud üksikute toiduainete kallinemisega – maailmaturu hinnatõusule on ulatuslikult reageerinud näiteks kohvi, mahlade ja või jaehinnad. Septembris kallinesid ka puuviljad, andes ilmselt märku ebasoodsate ilmaolude mõjust, sest tavaliselt tuleb puuviljade puhul ette hoopis hooajalist odavnemist,“ sõnas Eesti Panga ökonomist.

Hinnasurve üldist tugevnemist toiduainete segmendis näitab Perdi sõnul ka põllumajandustoormete impordihindade kiire kallinemine viimastel kuudel. „Suure tõenäosusega hoiab see toiduainete hinnakavu lähikuudelgi pigem hoogsana,“ prognoosis majandusekspert.

Tööstuskaupade hinnakasv on Perdi sõnul jätkunud aga võrdlemisi aeglases tempos. „Välismaalt pärit kaupade hindu teeb soodsamaks euro vahetuskurss, mis on kaubanduspartnerite valuutade suhtes läbi ajaloo kõige tugevam. Kuigi majapidamiste tarbimisjulgus on väike, võib leibkondade tarbimisotsuseid mõjutada uuel aastal kehtestatav automaks. Nõudluse kasvu tõttu võib autoturg selle aasta lõpus elavneda ja autode hinnakasv kiireneda,“ hindas analüütik.

Teenuste hinnakasv oli septembris kiire, ulatudes statistikaameti andmetel 7,1 protsendini. „Teenuste hinnad sõltuvad suuresti palkadest, kuid vastupidiselt ootusele ei viidanud augusti andmed sellele, et palkade 8% suurune kasvuhoog võiks raugeda,“ sõnas Pert.