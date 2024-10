VIDEO | Eesti drooniidu juht: oleme pidanud Ukraina sõja kogemuste tõttu oma toote ümber tegema

KraftWorksi asutaja ja tegevjuht Tõnis Voitka tunnistab, et Ukraina sõda on oluliselt suurendanud huvi droonide vastu. „Võrreldes kahe aasta taguse ajaga on huvi kindlasti kasvanud, eriti dual-use (tsiviil- ja militaarotstarbeline kasutus – toim) droonide vastu,“ märkis Voitka. Tema sõnul on hakatud üha enam mõistma, et Euroopa peab suutma ise oma kaitsevõimekust üles ehitada.

Voitka toob esile, et koos selle teadlikkuse kasvuga on muutunud ka investorite suhtumine. Kui varem oli militaarotstarbelistesse tehnoloogiatesse investeerimine Euroopas tabu, siis nüüd on olukord liikumas teises suunas. „Kui me paar aastat tagasi hakkasime defence’ist (kaitsevaldkonnast -toim) rääkima, olid paljud fondid ja investorid seotud Euroopa rahadega, mistõttu ei olnud lubatud militaarsetesse droonidesse investeerida. Täna on sentiment muutunud ja investorid vaatavad rohkem dual-use tehnoloogiate poole,“ selgitas Voitka.

Tavainimestele seostuvad droonid sageli populaarse Hiina tootja DJI mudelitega. Voitka sõnul ei erine KraftWorksi droonid lendamise poolest oluliselt tuntud brändidest, kuid suured erinevused ilmnevad tehnoloogia ja töökindluse osas. „Palju rõhku oleme pannud sellele, et arendada raadio, mis oleks võimalikult segamiskindel ja suudaks võimalikult kaua opereerida,“ tutvustas ta KraftWorksi tehnoloogilisi eeliseid.

Voitka sõnul ei keskendu KraftWorks ainult kaitsevaldkonnale, vaid segamiskindlaid droone on vaja ka näiteks politseil, päästeametil ja piirivalvel. „Ukraina sõda on näidanud, et käsi-jammerid on Hiinast vabalt ostetavad. Kui keegi sooviks segada politsei või pääste droonide tööd, poleks see keeruline. Seetõttu vajavad politsei, päästeametid ja piirivalve palju segamiskindlamaid töövahendeid,“ märkis Voitka.