Tühistasid broneeringu, kuid arve saadeti ikka? 5 nõuannet, mida silmas pidada teenustele aegade broneerimisel

Viimastel aastatel on erinevad teenusepakkujad hakanud kehtestama teenusele aja broneerimisel täiendavaid tingimusi. See võib tähendada, et broneeringu tühistamisel või kohale tulemata jätmisel esitatakse tarbijale arve. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru selgitab, millega tuleks arvestada teenusele aja broneerimisel.