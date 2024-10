Minister Liisa Pakosta interneti kallist hinnast: Mustamäe ja Lasnamäe inimesed maksavad kinni Kadrina elanike interneti

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta selgitas olukorda, miks on tekkinud vahe internetiteenuste maksumuses ning kiirustes Eesti ja teiste Euroopa riikide vahel. Ta märkis, et meil on inimesi Eestis hõredavõitu. „Mustamäe ja Lasnamäe inimesed maksavad sisuliselt kinni Kadrina inimeste interneti.“ Selle teenuse pakkumisel on suur investeerimismaht ja kuna Eesti on palju hõredamalt asustatud, aga meil ei ole hea kiirusega internet kättesaadav mitte ainult linnade keskustes, vaid üle kogu riigi, siis tegelikult see mõjutab tulemust üsna palju. Lisaks mõjutab tulemust ka elekter võrgu ülevalhoidmiseks, mille hind ei ole meil maailma kõige madalam.

Pakosta sõnul on meil linna- ja maapiirkonna internetiühenduse kättesaadavuses erinevused oluliselt väiksemad kui naaberriikides. „Ja kui me vaatame kogu seda sideteenuste hinnataset, siis me oleme Euroopa Liidus enam-vähem keskmiste seas. Valdava osa tarbijate tänase vajaduse katmist ehk kiirust 100 megabitti sekundis on võimalik kätte saada hinnaga alla 30 eurot kuus,“ ütles Pakosta.

Turul võiks olla aktiivsem konkurents

Pakosta sõnul oleks kõige paremaks lahenduseks see, kui tuleksid uued sideettevõtjad veel turule ja turul oleks aktiivsem konkurents. Ta lisas, et tegelikult kõikidest aadressidest saab 52% aadresse meil täna valida mitme teenusepakkuja kaabelvõrgu vahel. „Riik kindlasti jätkab juba viimased viis aastat tehtud tööd selleks, et turutõrkepiirkondadesse rajada operaatorineutraalseid võrke. Neist suurimat opereerib täna Enefit,“ ütles ta.

Pakosta ütles, et kindlasti aitaks turu edenemisele kaasa see, kui meil rahvaarv suureneks ja jõukus kiiresti kasvaks ning inimesed saaksid konkurentsivõimelisemalt osaleda teenuste ostmises, eriti maapiirkondades. Tema hinnangul aitaks kaasa ka see, kui maal oleks asustustihedus suurem.

Pakosta selgitas, et viimase niinimetatud miiliühenduste projektiga, mis peaks tagama turutõrke piirkondades juurdepääsuvõrkude väljaehitamise – sellega läheb riik edasi. „Eesmärk on ühe Gigabiti sekundilise kiirusega internetiühenduse pakkumine, ja see on praegu prioriteetsete projektide hulgas, kus investeeringute raha ka järgmiseks aastaks ei kärbitud. Suurusjärk oli kuskil 30 miljoni euro ringis,“ ütles Pakosta.