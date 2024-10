Uus võlakirjapakkumine. Bigbank soovib investoritelt kaasata kuni kaheksa miljonit eurot

Tänasest kuni 18. oktoobrini saavad investorid märkida Bigbanki 10-aastase tähtaja ning kvartaalsete intressimaksetega tagamata allutatud võlakirju, mille aastane intress on 6,5%. Bigbank plaanib likviidsuse ja vaba kauplemise tagamiseks noteerida võlakirjad Nasdaq Tallinn börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Viimati kaasas Bigbank võlakirjade abil raha tänavu mais, mil intressiks oli 7%. Samuti tegi Bigbank võlakirjaemissiooni mullu novembris, mil intressiks oli 8%.

„Bigbank jätkab oma kasvu nii kodu- kui ärilaenude vallas ning tegevuse laiendamist ka igapäevapanganduse teenuste valdkonda. Uus võlakirjade emissioon on kolmas seeria meie 30 miljoni euro suurusest käimasolevast võlakirjaprogrammist, mille eesmärk on tugevdada ja optimeerida kontserni regulatiivset omavahendite struktuuri. Pakkumise raames emiteeritud võlakirjadest saadavat tulu plaanime kasutada grupi äri- ja eluasemelaenude portfelli kasvust tuleneva täiendava krediidiriski katmiseks Eestis, Lätis ja Leedus ning kohalduvatest regulatsioonireeglitest tulenevate omavahendite nõuete täitmiseks,“ selgitas Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts.

Länts selgitas, et Bigbanki uue seeria võlakirja intressitaseme fikseerimisel lähtusid nad Euroopa baasintressitasemete jätkuvast langusest ning hiljutise Eesti riigi võlakirjade avaliku emissiooni ja kauplemise algusega välja kujunenud intressikeskkonnast.

Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot, lunastustähtajaga 23. oktoober 2034. Pakkumise raames pakub Bigbank kuni 3000 tagamata allutatud võlakirja, kuid Bigbankil on õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 8000 võlakirjani. Võlakirjade märkimisperiood algab täna kell 10.00 ja lõpeb 18. oktoobril kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.