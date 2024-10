Ukraina riskikapitalist: parim viis meid aidata on koos investeerida

Kolodjuk sõnas Ärilehele, et hoolimata sõjast pole ettevõtlikkus Ukrainas kuskile kadunud ning ellujäämisvajadus sünnitab tehnoloogiasektoris innovatsiooni, mis paratamatult teistes oludes poleks võimalik. Nii loodab ta, et Ukrainat ei vaadataks ainult kui abivajajat, vaid ka kui partnerit. „Kui sa ütled inimestele Ukraina, siis mõistus reageerib sellele: kuidas me teid aidata saame? Aga me ütleme, et parim viis, kuidas aidata, on investeerida koos meiega.“