Krulli kvartal muutub lähiaastatel märkimisväärselt. Sellest saab autovaba linnaruum

„Tänavu möödub 125 aastat ajast, mil Krulli tehas kolis Kopli tänavale. Krulli kvartal on elav ajalugu keset Põhja-Tallinna, meie jaoks on oluline, et saame taaselustada ühe märgilise Tallinna tööstuskvartali, selle piirkonna uuesti luua ja avada nii kogukonnale, linnale kui külalistele,“ tutvustab ideed Krulli kvartali eestvedaja Taavet Hinrikus.

„Meie eesmärk on integreerida kestlik linnaruum, maastik ja arhitektuur, muutes piirkonna segakasutusega autovabaks linnaosaks. Rohkem kui 10 hektaril saab olema pooleks nii elu kui äritegevust, siia tuleb 600 kodu ja 3000 töökohta. Kujundame ümber, taaskasutame ja renoveerime siinse pärandi,“ selgitab Krulli Kvartali tegevjuht Indrek Hääl.

Kvartali kontseptsiooni on loonud arhitekt Andres Alveri detailplaneeringu põhjal tunnustatud Taani arhitektuuribüroo Cobe. Sealsed arhitektid on näiteks Saksamaal asuva rahvusvahelise Adidase peakorteri HALFTIME autorid ning transformeerinud Kopenhaagenis mitmeid silmapaistvaid hooneid, näiteks endise viljaelevaatori SILO ning loonud uue linnaruumi Karen Blixens Plads Kopenhaageni ülikooli territooriumil.

Kvartalist saab Põhja-Tallinna unikaalseim sündmuste maja

„Kliimamuutuste ja ressursside nappuse kontekstis on kõige jätkusuutlikum ja tähendusrikkam alati see projekt, mis on juba ehitatud. Seda põhimõtet järgides on Krulli kvartal materjalide aardelaegas, mida ümber kujundada ja taaskasutada. Seame esikohale ambitsioonikad taaskasutamise eesmärgid, mis on lisaks kliimasõbralikkusele ka majanduslikult mõistlikud,“ ütleb Cobe asutaja, Dan Stubbergaard.