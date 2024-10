Finantsinspektsioon tegi Silvano Fashion Groupile ettekirjutuse

Nimelt kontserni kuuluvast 11 tütarühingust asub ja tegutseb Venemaal või Valgevenes 7 äriühingut, kusjuures peamine tootmis- ja majandustegevus toimub just nende äriühingute kaudu. Eesti audiitorühingud on seoses Venemaa täiemahulise sõjategevusega Ukrainas lõpetanud koostöö Venemaa ja Valgevene audiitorühingutega ega tegutse neil territooriumitel ka ise. Käesolevaks ajaks on see ka Venemaa ja Valgevene suhtes kehtestatud sanktsioonidega piiratud.