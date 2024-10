Uus ajastu. Järgmise aasta alguses jõuab Eesti teedele 30 vesinikuautot

Automüügifirma Elke Tallinna tegevjuhi Raido Rosenfeldi sõnul on vesinikuautode kontseptsioon Eesti inimestele veel võrdlemisi uus ja tundmatu, ent muutub järgmistel aastatel kättesaadavamaks, kui rajatud on tanklad ning tänavatel nähakse ka esimesi sõidukeid liikumas.

„Peamise nüansina, nagu nimi ka ütleb, kasutab vesinikuauto kütuseks vesinikku, tootes sellest endale liikumiseks energiat. Vastupidi tavalisele sisepõlemismootoriga autole, mis eraldab õhku süsihappegaasi, paiskab vesinikuauto keskkonda vaid vett. Kusjuures selle aku on kordades väiksem kui näiteks elektriauto aku, mis tähendab, et ka selle tootmisele kulub vähem loodusressursse,“ näitlikustas ta.

Eestis puudub igapäevaselt vesinikuautoga liiklemiseks veel tankimisvõimalus. „Euroopa Komisjon on võtnud vastu otsuse, et üleeuroopalises transpordivõrgustikus tuleb hiljemalt 2030. aastaks rajada üksteisest maksimaalselt 100–200 km kaugusele vesinikutanklad. See tähendab Eesti jaoks minimaalselt 3 vesinikutanklat. Esimesed tanklad rajame koostöös Alexelaga. Lähiaastatel on sarnaselt plaanis vesinikutankla rajada ka Jürisse,“ rääkis energiakontserni Utilitas ärianalüüsi osakonna juht Aivo Lokk.