Populaarne liin: Tallinna ja Tartu vahel on tänavu bussiga sõidetud juba üle poole miljoni korra

Selle aasta üheksa kuuga on Tallinna-Tartu bussiliinil sõitnud 100 000 reisijat rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Reisijate kogunumber erinevate ühistranspordi liikide võrdluses näitab, et pikematel vahemaadel liikumiseks eelistatakse aina enam bussi. Bussiettevõtte hinnangul on tajuda tendentsi, et linnadevaheliseks liikumiseks eelistatakse bussi ka sõiduauto kasutamisele.

Lux Expressi juhi Ingmar Roosi sõnul on oluline tagada piisava arvu istekohti eelkõige tipptundidel, milleks on nädalalõpud, riigipühade eelsed päevad ning suurürituste ajad. „Jälgime pidevalt saadaolevate istekohtade arvu ning suuname lisabusse nendele aegadele, kus sõiduplaani järgsetest väljumistest ei piisa. Oleme aasta teises pooles soetanud ka täiendavaid busse ning bussiparki grupi siseselt ümber jaotanud, et tagada võimekus pakkuda igal nädalal Tallinna-Tartu liinil vähemalt 1000 täiendavat istekohta ja seda ilma vähemagi riigipoolse toetuseta“.

Jaanipäeva nädalavahetus oli kõige tihedam aeg

Möödunud üheksa kuu kõige tihedam periood oli bussifirmale võidupüha ja jaanipäeva nädalavahetus, kui töö tuli kiirkorras ümber korraldada, leida bussid ja tuua puhkuselt välja juhid, et teha viie päeva jooksul 21 erireisi ning vedada Tallinna-Tartu vahel ära kokku ligi 10 000 reisijat.

Jätkuvalt on väga populaarsed nii Tallinnast kui ka Tartust 16 korda päevas väljuvad täistunni reisid. Ettevõte töötab aktiivselt selle nimel, et alates järgmisest aastast saaks täistunni väljumistel pakkuda veelgi enam istekohti.

Ingmar Roosi sõnul näitavad kasvunumbrid inimeste taastunud usaldust ühisliikuvuse vastu, mis koroonakriisi ajal tugevalt pihta sai. „Ühelt poolt on selline kasv asjade loomulik käik, sest inimesed tahavadki üha rohkem linnade vahel liikuda mitte auto, vaid rahakoti jaoks säästlikuma, mugavama ja turvalisema bussiga, teisalt on kasvu toetanud ka jätkuvad ehitustööd Tallinna-Tartu raudteel. Seejuures on oluline rõhutada, et vaatamata sagedastele tõrgetele rongiliikluses ei ole rongiga reisijad kolinud tagasi autodesse, vaid sõidavad bussiga. Rongil ja bussil ongi ju ühine eesmärk – vähendada autostumist ja säästa keskkonda,“ oli Roos optimistlik.