RMK kvalifitseeris kõik viis puidu keemilist väärindamist plaanivat ettevõtet

Kvalifitseerimine oli esimene kolmest läbirääkimise etapist, mis pandi paika müügikuulutuse avaldamisega. Ettevõtjate ülesandeks oli müügiteates märgitud nõuetele vastavate äriplaanide esitamine, nende esitlemine ja hindamiskomisjoni küsimustele vastamine. Komisjon hindas, et kõigi ettevõtjate esitatud dokumentatsioon ja äriplaanid vastasid kvalifitseerimise nõuetele.

Äriplaanide hindamisel lähtub komisjon hindamismetoodikast. Suurt kaalu omab see, kas projekt aitab luua kõrgema lisandväärtusega toodet, mille majanduslik olulisus ja rahaline mõõde Eesti majandusele tervikuna oleks võimalikult suur. Eraldi vaatluse all on tootmistehnoloogia uudsus ja rakendatavus.