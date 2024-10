Miks võiks investeerida ühisrahastusse?

Ühisrahastuse kaudu investeerides saad intressimakseid iga kuu, mille eeliseks on kiirem investeeringuväärtuse suurenemine võrreldes varaklassidega, kus väljamaksed on harvemad (näiteks aktsiatelt saad dividende tavaliselt kas kvartaalselt või kord aastas). Investeering kasvab kiiremini tänu liitintressile, kuna igakuiselt teenitud intress reinvesteeritakse koos tagastatud põhiosaga jooksvalt ja see hakkab omakorda teenima intressi. Eeldatava mõju saab arvutada internetis vabalt kättesaadavate liitintressi kalkulaatorite abil.

Kõik see muudab investeerimisprotsessi lihtsaks ja mugavaks ning saad olla kindel, et investeerimisstrateegia vastab sinu ootustele. Lisaks saad oma investeerimisstrateegiat ja seadistusi igal ajal muuta ilma teenustasudeta, mis annab sulle veelgi rohkem paindlikkust ja kontrolli oma investeeringute üle.

Investorina on sul vabadus ise valida, millise riskitasemega klientide laenudes ja millise intressiga osaleda – kas võtta oma portfelli ainult madalama riskiga kliendid ning teenida mõnevõrra madalamat tootlust, investeerida kõrgema riskiga laenudesse või mõlemasse korraga. Saad ise määrata maksimaalse perioodi ja summa, mida soovid ühte laenu maksimaalselt investeerida, vähendades seeläbi sõltuvust üksikutest turukõikumistest. Platvormil on olemas ka automaatsed investeerimistööriistad, mis aitavad hajutada investeeringuid ja hoida portfelli tasakaalus ilma pideva käsitsi sekkumiseta.

Kuidas on investeeritud raha MONEYZEN-is kaitstud?

Kui rääkida sellest, kuidas garanteerida võimalikult väheste riskidega investeerimine, siis MONEYZEN-is hinnatakse põhjalikult iga laenutaotleja maksevõimet, kasutades selleks ligipääsu erinevatele andmebaasidele. Näiteks on laenuvõtja krediidivõimekuse hindamine üks oluline samm tagamaks, et laenutaotlejad suudavad nii praegu kui ka tulevikus oma kohustusi täita. Selline lähenemine kindlustab, et iga laenuotsus on hoolikalt kaalutletud ja läbimõeldud ning õiglane nii laenuvõtja kui ka laenuandja jaoks.

Raha, mille oled MONEYZEN-i kätte usaldanud, kuulub sulle. Saad selle iga hetk isiklikule pangakontole tagasi kanda. MONEYZEN-i platvormil puuduvad igasugused teenustasud konto avamise, seadistuste muutmise ning portfelli hoidmise eest, mis on suur eelis võrreldes konkurentidega. Ainus tasu MONEYZEN-i platvormi puhul on väljamaksetasu summas 0,9 eurot.

MONEYZEN-i platvorm pakub investoritele täiendavat turvatunnet tagatisfondi kaudu, mis aitab võimalusel kompenseerida investorile kaotatud põhiosa juhul, kui laenuvõtja ei suuda oma kohustusi täita. See on kui lisagarantii, mis aitab vähendada riske ja suurendada investorite usaldust MONEYZEN-i platvormi vastu.

Kui on soov investeeringutest varem väljuda, saab need laenu järelturul maha müüa. Ka vastupidi: kui on soov portfelli kiiremini täiendada, saab sobivaid investeeringuid järelturult juurde osta.

Kuidas alustada investeerimist MONEYZEN-i platvormil?

MONEYZEN-is investeerimise alustamiseks tuleks esimese sammuna registreeruda ja luua kasutajakonto. Selleks tuleb täita mõned isikuandmed ja kinnitada oma e-posti aadress.