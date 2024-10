Terminal soovitab: kuidas lahendada elektriauto laadimine kortermajas?

Laadimisvõimalused sõltuvad paljuski parkimisvõimalustest – kas kortermajal on vabakorraldusega parkla või privaatsed parklad. Vabakorraldusega parklas, kus parkimiskohad pole kindlalt korteritega seotud (nõnda on see enamikes vanemates majades), on kõige sobivam lahendus tema sõnul paigaldada ühiskasutatav laadija, mida saavad kasutada kõik korteriomanikud ja ka külalised.

Kui korteril on konkreetne ja privaatne parkimiskoht, siis saab elektriauto omanikule paigaldada isikliku laadija, mis on ainult selle koha kasutuses. Teistel pole selle laadija kasutamise võimalust.

Elektrivõimsuse juhtimine

Enamik Eesti kortermaju on ehitatud nõukogude ajal, mistõttu nende elektrivõrgud ei ole kohandatud suurte lisakoormuste jaoks. Näiteks Mustamäe, Lasnamäe ja Tartu Annelinna tüüpilistes paneelmajades ei pruugi peakaitse tipptundidel elektriautode laadimist taluda.

Tavapärases 60 korteriga majas on peakaitsme suurus ligikaudu 160 amprit, mis peab katma kogu maja elektrivajaduse. Korteritel on individuaalselt tavaliselt 16-amprised kaitsmed, eeldusel, et kõik korterid ei kasuta elektrit täisvõimsusel samaaegselt. Elektriautode laadimise lisamine võib aga tekitada probleeme, eriti siis, kui mitu autot on laadimisel ühel ajal.

Üks olulisemaid küsimusi on, kuidas vältida ülekoormust ja jaotada võimsust õiglaselt. Kortermajad, kus öine elektritarbimine on madal, saavad ära kasutada vaba võimsust elektriautode laadimiseks. Selleks on loodud spetsiaalne automaatikasüsteem, mis juhib laadimisseadmete koormust ja aitab vältida olukorda, kus peakaitse ülekoormuse tõttu välja lülitub. Näiteks võib automaatika laadimise võimsust vajadusel piirata või ajastada seda öisele ajale, kui muud elektritarbimist on vähe ja elektrihind madalam.