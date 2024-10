Ettevaatust! Kurjategijad viisid petukõned järgmisele tasemele

Telia riskijuhi Andreas Meistri sõnul on seekordse petukõnede laine puhul läbivaks jooneks see, et tegu on robot- ehk automaatkõnedega, kus on ilmselt tehisintellekti abil eelnevalt ette salvestatud eestikeelne tekst, mida siis telefonikõne ajal kõne vastuvõtjale ette mängitakse.

„Selliste kõnede puhul saab kõne vastuvõtja aru, et ta ei räägi inimesega ning talle mängitakse ette salvestatud helisõnum. Petukõnes väidetakse, et kõne vastuvõtja mõne teenuse leping on peatatud või lõppenud ning selle jätkamiseks on vaja sisestada Smart-ID PIN-koodid. Seda ei tohi mingil juhul teha,“ hoiatab Meister.

Käimasolevate petukõnede puhul jäetakse kõne vastuvõtjale telefoninumbrit võltsides ka mulje, nagu oleks tegu mõnelt Eesti numbrilt tuleva kõnega. Tegelikkuses tulevad sellised kõned välismaalt. Nii võibki juhtuda, et kui helistada tagasi numbrile, millelt just kui petukõne tuli, võtab kõne vastu hoopis Eestis elav inimene, kes ei teagi, et tema telefoninumbrit kasutati petukõne maskeerimiseks.

Telia riskijuhi sõnul ei pöördu ükski endast lugupidav teenusepakkuja oma klientide poole palvega PIN-koode või salasõnu jagada.

„Kõik sellised juhtumid, kus inimesel palutakse telefonikõne, SMSi või e-kirja teel oma pangakaardi andmeid kuhugi sisestada ning kontrollimiseks jagada, või kui palutakse jagada enda PIN-koode või isikuandmeid, on reeglina pettused ja sellisel moel annavad inimesed kurjategijatele ligipääsu oma pangakontodele,“ hoiatab Meister.

Telia soovitab kõigil, kes saavad eelpool mainitud tunnustele vastavaid telefonikõnesid, need katkestada ja vastav telefoninumber oma telefonis blokeerida. Samuti palutakse esimesel võimalusel edastada info kahtlase numbri ja kõne aja kohta oma teenusepakkujale. Seejärel saavad sideteenuse operaatorid võimaliku petukõnede algallika blokeerida,

Meistri sõnul töötavad kõik sideoperaatorid selle nimel, et saaks Eestis ühiselt kasutusele võtta efektiivse lahenduse välismaalt tulevate petukõnede blokeerimiseks. „Näiteks Telia on blokeerinud sel aastal ainuüksi Eestis hinnanguliselt üle miljoni petukõne katse,“ lisas Telia esindaja.