Teslast on viimasel ajal lahkunud mitu tippjuhti. „Elon Muski stiil on lammutada“

3. oktoobril teatati Tesla töötajatele, et ettevõttest lahkub pärast 12 aastat infojuht Nagesh Saldi. Varem olid LinkedInis oma lahkumisest teada andnud ka äriarenduse direktor Jos Dings ning sõidukite automatiseerimise ja ohutuseeskirjade juht Marc Van Impe. Dings kommenteeris, et teeb karjääripausi, ja Van Impe ütles, et läheb SpaceX-i nõustajaks.