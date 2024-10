USA justiitsministeerium kaalub Google’i tükeldamist

Augustis teatas USA föderaalkohtunik Amit Mehta, et Google on ebaseaduslikult hävitanud konkurentsi, samal ajal kontrollides 90% otsingumootori turust. „Google on monopolist ning on käitunud selliselt, et säilitada oma monopoli,“ kirjutas Mehta oma 277 lehekülje pikkuses arvamuses. Selleks on firma kulutanud kümneid miljardeid dollareid. Alphabet teatas augustis, et plaanib otsuse vaidlustada.