Ligi otsib OÜ-tamise piiramise võimalusi

Maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna juhataja Lia Parve sõnul mõistetakse OÜ-tamise all kahte eri käitumist – üks on tegeliku töösuhte varjamine, millega hoitakse kõrvale või proovitakse vähendada tööjõumaksude tasumist, nimetades tegelikku töösuhet hoopis ettevõttelt ettevõttele teenuse osutamiseks. „See probleem väga levinud ei ole,“ märkis Parve.

Küll on Parve sõnul maksuametil aga iga päev radaril teine OÜ-tamise vorm ehk ettevõtte kulul elamine. „Sellega on tegemist siis, kui näiteks ettevõtte kulul on soetatud kinnisvara või muid ettevõtte tegevusega mitteseotud asju ja juhatuse liige kasutab neid isiklikes huvides. Ka see on OÜ-tamine,“ rääkis ta.