Leedu meediaettevõte emiteerib 15 miljoni euro väärtuses Balti investoritele suunatud võlakirju

Ettevõte emiteerib 15 000 võlakirja nominaalväärtusega 1000 eurot. Ettevõtte teatel on tegemist esimese avalikult investoritele mõeldud nii suuremahulise võlakirjaemissiooniga, mille korraldab meediaettevõte ning mis on suunatud kogu Baltikumile. Ühtlasi on tegemist esimese korraga, mil Leedu meediaettevõte siseneb võlakirjaturule.

„Usun, et meie visioon – ehitada kvaliteetset ja tugevat meediagruppi – pakub huvi nii jaeinvestoritele kui ka suure netoväärtusega investoritele. 15min Gruppi on alati iseloomustanud avatus ja kastist välja mõtlemine. Just seetõttu valisime rahastamismudeli, mida kaasaegsed ettevõtted aktiivselt kasutavad. Pikas perspektiivis võidame ühiskonnana kasvavast ning väärtustel põhinevast meediast kõik,“ ütles 15min Grupi tegevjuht Tomas Balžekas.

Investoritelt laenatud rahaga refinantseerib 15min M-1 Grupi raadiojaamade omandamist ning jätkab investeeringuid digimeedia arendamisse. Emiteeritud võlakirjad on tagatud UAB M-1, UAB Radijo Stotis Ultra Vires ja UAB Radijo Stotis Laluna aktsiatega. Võlakirjade avalikku pakkumist korraldab Šiaulių pank.

15min võlakirjade pakkumine algab 10. oktoobril ning lõppeb 24. oktoobril kell 12. Kaheaastaste võlakirjade lunastamise tähtaeg on 28. oktoober 2026. Intressi makstakse investoritele kvartaalselt. Kokku emiteeritakse selle perioodi jooksul 15 miljoni euro väärtuses võlakirju, kogu võlakirjaprogrammi maht on 16 miljonit eurot. Ettevõte kavatseb taotleda ka emiteeritud võlakirjade noteerimist Nasdaq Vilniuse First North alternatiivturul.

15min Grupp omab uudisteportaali 15min, raadiojaamu M-1, M-1 Plus, Lietus, M-1 Dance, Laluna ning ajakirju Žmonės, Ji, Legendos, samuti uudisteagentuuri BNS. Peagi omandatakse ka reklaamiagentuur Reklamos ekspertai. Eelmisel aastal ulatus nende ettevõtete kogukäive 18,7 miljoni euroni ning kasum oli 4,5 miljonit eurot.