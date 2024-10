Eksperdid annavad nõu: kas finantsvabadus on keskmist palka teeniva inimese jaoks saavutatav?

„Inimestele, kes tahavad oma rahalist situatsiooni parandada, kuid ei soovi selle nimel liiga suuri ohverdusi teha, on sobivamaks finantsvabaduse asemel pigem finantsmugavus – inimesel on talle sobiv ja meeldiv töö, millest tulev sissetulek võimaldab nautida kõikvõimalikke elurõõme,“ ütles Kose.

Finantsmugavuse märksõnadeks on rahaline kindlustunne, hea haridus ja keskmisest kõrgem palk ning korralik säästupuhver, mis on abiks keeruliste elusündmuste puhul ja ka investeerimine enda võimete ulatuses.

„Kuna finantsmugavuse eesmärk on selgelt vähem ambitsioonikas, siis on selle arvelt võimalik mõnusamat elu elada kohe. Finantsmugavus ei suru inimest aastateks 18-ruutmeetrisesse korterisse, hoidma olulisel määral kokku transpordi, toidu, hobide ja vaba aja veetmise arvelt,“ ütles Kose.

Ta märkis veel, et finantsmugavus ei tähenda stagnatsiooni, vaid paralleeli võiks tõmmata rahalise turvatundega, mille vältel toimub pidev areng nii rahaliselt kui ka vaimselt. Seejuures nentis Kose, et mõnel eluperioodil võiks ka lisatööd teha, et finantsilisse turvatundesse rohkem panustada, kuid kogu elu ei peaks tiirlema üksnes raha ümber, sest see on vaid väike komponent õnnelik olemise juures.