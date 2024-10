Mees kujutas tolle naeratuse tõttu ette, et naine on temast huvitatud. Ta unistas sellest, et klienditeenindajast saaks ühel päeval tema naine. Tegelikult tekitasid mehe peaaegu igapäevased lähenemiskatsed noores naises ärevust, hirmu ja paanikat. Tasub mainida, et naine oli ahistamise ajal suhtes.