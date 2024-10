Eesti elanikud valmistuvad küttehooajaks. Pensionär: arvete tasumiseks pidin minema tööle

Eramajas ta ei ela, hoopis väikeses kahetoalises korteris. Samuti üritas naine suvel kütte jaoks raha säästa, kuid tõdes siis, et muud hinnatõusud söövad selle raha lihtsalt ära. „Seetõttu hakkangi nüüd tööle koristajana. Lubavad 700 eurot. Minu jaoks on selline osalise tööajaga töö suurepärane võimalus,“ tõdeb Tatjana ja jagab, et ka tema sõbranna Olga on sarnases olukorras. „Tal on pensionini paar aastat jäänud, kuid ta ei anna alla, õpib eesti keelt ja püüab nüüd leida hea palgaga tööd. Aga siiani pole pakkumisi tulnud. Samas elab ta minuga samas majas, ainult et ühetoalises korteris. Seega on temalgi oodata kõrgeid kommunaalmakseid.“ Naised loodavad, et lahendus probleemile on ajutine.